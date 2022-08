Ministério da Agricultura fecha quatro fábricas de sucos adulterados

Apoie o 247

247 - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) fechou nesta quarta-feira (24) quatro fábricas de sucos falsificados. Investigadores apreenderam 46 mil quilos de suco concentrado e 78 mil litros de suco de laranja integral. Três das fábricas estão em Santa Catarina e uma no estado de São Paulo. O Ministério da Agricultura não informou os nomes das empresas.

Segundo o portal G1, investigadores identificaram falsificação de bebias, com parte da matéria-prima por outras que não são da fruta. Outra irregularidade encontrada foi a presença de aditivos conservadores, para aumentar a vida útil do suco, mas as novas substâncias não estavam nos rótulos dos produtos.

Em outra fábrica, investigadores encontraram aditivo alimentar edulcorante (substância para deixar mais doce que o comum), proibido em sucos.

