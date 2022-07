Ministério da Saúde cria comitê de emergência para combater varíola dos macacos

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 28, a criação de um comitê de emergência para combater a varíola dos macacos, chamado Centro de Operação de Emergências (COE).

>>> Anvisa cria Comitê Técnico da Emergência para Varíola dos Macacos

O comitê entra em vigor nesta sexta-feira, 29, e tem por objetivo traçar um plano de contingência contra a doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pasta informou que o grupo contará com integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.