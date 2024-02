Ministério da Saúde diz que 75% dos focos do mosquito da dengue estão dentro da casa dos brasileiros

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde, comandado por Nísia Trindade, afirmou, em estudo, que três em cada quatro focos do mosquito da dengue estão dentro da casa dos brasileiros. O Brasil tem pelo menos 345,2 mil no país. A doença é causada pelo mosquito aedes aegypti. As estatísticas foram publicadas nesta segunda-feira (5) pelo Jornal Nacional.

Os trabalhos do Centro de Operações de Emergência contra a dengue começaram no último final de semana. Outra iniciativa foi o encontro com a participação dos 27 estados e 42 municípios. Em novembro, a pasta emitiu uma Nota de Alerta sobre o aumento de casos de dengue e Chikungunya no território nacional. A pasta repassou R$ 256 milhões para todo o país. Em 2023, o ministério qualificou cerca de 12 mil profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, para atuarem como multiplicadores para manejo clínico, vigilância e controle da doença.

No último sábado (3), a pasta disse ter normalizado os estoques de inseticidas, que estavam em situação crítica desde o início de 2023. Foram distribuídos 142,5 mil quilos de larvicida; 9,6 mil quilos de adulticida para aplicação residual em pontos estratégicos; e 156,7 mil litros do adulticida para aplicação espacial a Ultra Baixo Volume (UBV).

Sobre a vacinação, o ministério disse que a primeira remessa com cerca de 757 mil doses chegou ao Brasil em 20 de janeiro. O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro.

