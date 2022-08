Ministério da Saúde não compra vacinas contra Covid-19 e ameaça vacinação de crianças de 3 e 4 anos

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde não fechou contratos para a aquisição da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, visando o público infantil, apesar de ter autorizado a cerca de um mês o seu uso em crianças a partir de 3 anos. De acordo com o jornal O Globo, a falta de imunizantes já levou à suspensão do esquema de vacinação da primeira dose no Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Itapira (SP), além de 11 municípios do Rio Grande do Norte. Na Bahia, só 194 dos 417 municípios registram a aplicação do imunizante na faixa etária.

De acordo com dados do LocalizaSUS, do Ministério da Saúde,apenas 261.611 crianças de 3 e 4 anos receberam foram vacinadas com a dose até a última sexta-feira (12), sendo que 3.168 completaram a vacinação com a segunda dose. O número de crianças que iniciaram a imunização corresponde a apenas 4,67% da população estimada em todo o território nacional.

A falta de doses levou diversos estados, como Espírito Santo e Pernambuco, a remanejaram lotes da CoronaVac entregues aos municípios para evitar a interrupção do fluxo de vacinação. Segundo a reportagem, “o Ceará, por sua vez, disse que distribuiu apenas 10% dos imunizantes necessários para o grupo. Já o Maranhão informou que está com estoque insuficiente e pediu 400 mil doses à pasta. Das 27 unidades federativas consultadas pela reportagem, só Pará e Roraima responderam que dispõem de vacinas suficientes para atender a demanda”.

Questionado sobre o assunto, o Ministério da Saúde informou que ainda “está em tratativas para aquisição do imunizante com maior celeridade, de acordo com a disponibilidade de entrega das doses pelos fornecedores”.

