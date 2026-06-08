Ministério da Saúde suspende vacina da dengue do Butantan

247 - O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan em todo o país. A decisão foi comunicada durante uma coletiva de imprensa realizada em Brasília, com a participação de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da direção do instituto. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal G1.

Segundo o Ministério da Saúde, a medida foi adotada após o registro de duas mortes suspeitas que estão sendo investigadas e de 42 casos de reações severas possivelmente associados ao imunizante. Desde o início da campanha de vacinação, cerca de 500 mil doses já haviam sido aplicadas na população.

A vacina do Butantan é considerada um marco na saúde pública brasileira. Além de ser totalmente desenvolvida no Brasil, ela se tornou a primeira vacina contra a dengue do mundo administrada em dose única. A imunização começou a ser aplicada no início deste ano, com expectativa de ampliar a proteção contra uma das doenças mais preocupantes do país.

Vacinação começou em 2026

O programa de imunização teve início em diferentes etapas ao longo de 2026. Em São Paulo, a campanha começou em 6 de fevereiro, voltada inicialmente para profissionais da atenção básica, incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Na primeira fase, aproximadamente 216 mil trabalhadores da área da saúde foram contemplados com a vacinação. A estratégia tinha como objetivo proteger profissionais diretamente envolvidos no atendimento à população e no enfrentamento dos surtos da doença.

Posteriormente, em maio, o governo paulista ampliou o acesso ao imunizante para a população em geral. O primeiro grupo contemplado nessa nova etapa foi formado por pessoas de 59 anos, seguindo o cronograma definido pelas autoridades sanitárias.

Investigação sobre segurança da vacina

A suspensão anunciada pelo Ministério da Saúde ocorre enquanto os órgãos responsáveis aprofundam a investigação sobre os eventos adversos registrados após a vacinação. O governo informou que os casos de reações severas e as duas mortes suspeitas estão sendo analisados para verificar uma eventual relação com o imunizante.

A Anvisa acompanha o processo de avaliação e deverá participar da análise dos dados coletados. O objetivo é determinar se existe vínculo entre os episódios relatados e a aplicação da vacina ou se os eventos ocorreram por outras causas.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre os pacientes envolvidos nos casos investigados nem estabeleceram prazo para a conclusão das análises. A suspensão permanecerá em vigor enquanto as apurações estiverem em andamento.

Butantan ainda não se manifestou

O Instituto Butantan foi procurado pela reportagem do G1, mas não havia se manifestado até a publicação da notícia original. A instituição é responsável pelo desenvolvimento da vacina, considerada um dos principais projetos nacionais de combate à dengue.

A criação do imunizante foi vista como um avanço estratégico para a saúde pública brasileira, especialmente diante do aumento recorrente dos casos da doença em diversas regiões do país. A expectativa era ampliar significativamente a cobertura vacinal e reduzir o impacto das epidemias.

Com a interrupção temporária da vacinação, o foco das autoridades sanitárias passa a ser a investigação dos registros considerados graves, enquanto aguardam novos dados que possam esclarecer a segurança do imunizante e orientar os próximos passos da campanha nacional de combate à dengue.