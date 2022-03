Morre homem que recebeu primeiro transplante de coração de porco

Apoie o 247

247 - A Universidade de Maryland, situada no estado de mesmo nome no leste dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (9) que a primeira pessoa a receber um transplante de coração de porco morreu dois meses após o procedimento histórico no país. David Bennett, de 57 anos, faleceu em 8 de março. Ele havia recebido o transplante em 7 de janeiro. O transplante inédito gerou expectativas de que órgãos de outras espécies pudessem ajudar a resolver a escassez crônica de órgãos humanos para doação.

"Sua condição começou a se deteriorar há vários dias", diz a nota, de acordo com relatos publicados nesta quarta pelo jornal Folha de S.Paulo. "Depois que ficou claro que ele não se recuperaria, ele recebeu cuidados paliativos compassivos. Ele conseguiu se comunicar com sua família durante suas últimas horas", diz o comunicado.

De acordo com a universidade, após a cirurgia, o coração transplantado funcionou muito bem por algumas semanas, sem sinais de rejeição, indicou a universidade.

"Ele mostrou ser um paciente corajoso e nobre, que lutou até o fim. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família", comentou Bartley Griffith, o cirurgião que conduziu o procedimento.

