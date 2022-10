MPF quer que Conselho Federal de Medicina explique restrição de indicação de canabidiol

Conselho Federal de Medicina terá 15 dias para responder questionamentos do MPF sobre restrição de prescrição do medicamento a apenas três doenças edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito para apurar medida do Conselho Federal de Medicina (CFM) que restringe o uso do canabidiol (CBD), composto feito a partir da planta cannabis sativa (maconha), apenas para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente associadas às síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut e ao Complexo de Esclerose Tuberosa, deixando para trás doenças como Alzheimer ou Parkinson.

Além disso, o MPF quer que o CFM explique por que a norma ainda proíbe os médicos de ministrar palestras e cursos sobre uso deste e de outros produtos derivados de cannabis fora do ambiente científico.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o MPF requisitou ao CFM documentos que traduzem as evidências científicas que sustentam a norma recente. O prazo para resposta é de 15 dias.

