Mulheres que sobreviveram ao câncer de mama remam no Lago Paranoá, em modalidade chinesa, para afastar a recidiva dos tumores

"Dragon boat", canoas tripuladas por mulheres, são originárias do delta do Rio das Pérolas, no sul da China. Grupo de "Canomama" de Brasília irá a evento no Panamá

Por Elaine Justino, especial para a Sucursal de Brasília do Brasil 247 – Uma embarcação medieval inusitada, tripulada por 12 mulheres que remam ritmadamente ao som de um tambor instalado na proa, chama a atenção de quem se exercita nas manhãs de terças e quintas-feiras às margens do Lago Paranoá, um dos principais pontos turísticos de Brasília. O grupo é formado por sobreviventes do câncer de mama. Elas acreditam na transformação de suas vidas por meio do esporte, ampliando habilidades técnicas além de desenvolverem ferramentas de prevenção e controle da doença. É a “Canomama” em ação - uma associação sem fins lucrativos com a missão de atuar entre mulheres mastectomizadas. A instituição oferece e incentiva a prática de canoagem coletiva na modalidade Dragon Boat, uma embarcação de origem chinesa, como forma de reabilitação.

Criada em 2017 pela a nutricionista Larissa Lima, diagnosticada aos 40 anos com dois tumores mamários, a Canoma tem o espírito guerreiro que remete às origens do Dragon Boat – um barco de 14 metros, pesando 250 quilos que acomoda até 22 pessoas. Originário do delta do Rio das Pérolas, no sul da China, a modalidade esportiva vem sendo praticada na Ásia, na África e nas ilhas do Pacífico. As origens folclóricas do Dragon Boat remetem a antepassados de 2000 anos.

A categoria fundada por Larissa Lima no Brasil foi criada em 1996 pelo médico americano Don Mackenzie, do Departamento de Medicina e Fisiologia do Exercício da Universidade British Columbia em Vancouver, no Canadá. Ele montou uma pequena equipe de remo formada por ex-pacientes voluntárias, vítimas de câncer de mama. A pretensão era estudar o impacto do esporte na vida das sobreviventes ao tratamento, enfatizando os músculos da parte superior do corpo. São esses os músculos mais afetados pela mastectomia e pela retirada dos linfonodos auxiliares.

Os trabalhos desenvolvidos pelo médico e pesquisador americano estabeleceram as bases científicas para comprovar que exercícios vigorosos para o corpo em mulheres, em se tratando de câncer de mama, diminuem o desenvolvimento da principal complicação do tumor: o linfedema, uma debilitação crônica consequente do tratamento. Desenvolvendo um programa de exercícios e escolhendo a canoagem no Dragon boat, concluiu-se em três meses que nenhuma voluntária apresentava o linfedema.

A equipe Canomama brasiliense, categoria regulamentada pela Confederação Brasileira de Canoagem, é reconhecida também pelo International Breast Cancer Padller’s Comission (IBPC) como primeiro time de sobreviventes de câncer de mama no Brasil. Em 2022, celebrando o “Outubro Rosa”, o Lago Paranoá foi tomado por 27 equipes compostas por 400 mulheres no total. Elas venceram o câncer e contaram suas experiências no Primeiro Encontro Internacional de Remadoras Rosa. Atualmente, são contabilizadas 19 equipes em todo o Brasil. O Dragon boat é praticado por sobreviventes do câncer de mama em 30 países com 240 equipes coordenadas pelo IBCPC.

O time Canomama de Brasília, do Lago Paranoá, integra 26 atletas que viajam o mundo participando de festivais e competições internacionais tendo em seu currículo grandes vitórias, como as conquistadas em três disputas no Dragon Boat Festival, realizado na Itália em 2018. Este ano, pela primeira vez, a Federação Internacional de Dragon Boat decidiu incluir a categoria de câncer de mama no próximo Campeonato Panamericano de Dragon Boat, a ser realizado no Panamá de 12 a 20 de março deste ano. Foi formalizado um convite para que a Canomama brasiliense participasse do evento. O convite foi aceito. Agora, a associação rema contra o tempo, tenta reunir recursos a fim de viabilizar a participação que assegurará maior visibilidade a esse trabalho de reintegração das sobreviventes à rotina normal e saudável.

