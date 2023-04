Nísia Trindade sobre novo piso da enfermagem: 'momento essencial'

"É o compromisso com o SUS e com a valorização da categoria da enfermagem", afirmou a ministra da Saúde edit

247 - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comemorou nesta terça-feira (18) a aprovação do novo piso salarial da enfermagem, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "É um momento essencial, resultado de um processo criterioso, um compromisso de apoio a estados e municípios. É o compromisso com o SUS e com a valorização da categoria da enfermagem, dos vários profissionais que atuam no campo", afirmou.

A proposta abre crédito especial no valor de R$ 7,3 bilhões na previsão orçamentária para permitir o pagamento dos salários da categoria. O piso para enfermeiros será de R$ 4.750; para técnicos de enfermagem será de R$ 3.325, e para auxiliares e parteiras, de R$ 2.375. São os mesmo valores previstos na Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Os valores serão pagos em todo o país por serviços de saúde públicos e hospitais filantrópicos e privados que atendam a pelo menos 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, "foi um processo muito intenso e de muito trabalho".

