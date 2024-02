Número de casos de câncer pode aumentar em 77% até 2050, diz OMS

Tabaco, álcool, obesidade e poluição são os principais vilões no crescimento da incidência, aponta Centro Internacional de Pesquisa do Câncer edit

247 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta nesta quinta-feira (1) sobre um possível aumento de 77% no número de casos de câncer detectados até o ano de 2050, em comparação com os registros de 2022, revelou a agência especializada na doença, o Centro Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC).

De acordo com a AFP, o IARC destacou que o rápido crescimento da carga global de câncer está intrinsecamente ligado ao envelhecimento populacional, ao aumento demográfico e às mudanças nas exposições aos fatores de risco. Entre esses fatores-chave, a organização aponta o tabaco, o álcool, a obesidade e a poluição do ar como os principais contribuintes para esse cenário alarmante.

Os países mais desenvolvidos estão previstos para enfrentar o maior aumento absoluto, com um acréscimo de 4,8 milhões de casos em 2050 em relação a 2022. Contudo, é nos países com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme definido pela ONU, que se espera o maior aumento percentual, chegando a 142%.

Os países com IDH médio não ficam imunes, com uma projeção de aumento de 99% nos casos de câncer. A OMS também alerta que, nesses países, a mortalidade por câncer pode duplicar até 2050.

