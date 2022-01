Obesidade triplica complicações por Covid, de acordo com estudos

Sobrepeso e comorbidades aumentam em mais de 7 vezes a chance de morrer com o coronavírus nos mais jovens edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um estudo da revista científica Jama Surgery mostrou que o agravamento da Covid-19 é consideravelmente maior em pessoas com obesidade. Os desfechos graves, como internação em UTI, necessidade de uso de ventilação mecânica ou morte, atingiram três vezes mais o grupo com excesso de pese.

Feito por pesquisadores brasileiros e publicado na revista The Lancet Regional Health Americas, um segundo estudo recente mostrou que jovens com diabetes, complicações cardiovasculares e obesidade tinham sete vezes mais riscos de morrer ao contraírem Covid-19 ao comparar com pessoas da mesma faixa etária que não tinham essas doenças prévias.

Para os idosos, esses riscos aumentavam bem menos as chances de morrer com o coronavírus, indicando que a obesidade e doenças associadas a ela têm maior impacto nos mais jovens.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE