OMS alerta para "surtos mais fatais" de cólera em quase 30 países

Michele de Mello, Brasil de Fato | São Paulo (SP) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou alerta global diante de novos "surtos mais fatais" de cólera em 27 países, registrados de janeiro deste ano. Pobreza, conflitos locais e mudanças climáticas seriam os principais fatores para o descontrole da doença, segundo autoridades da OMS.

O diretor-geral do organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revelou que a taxa média de mortalidade de casos neste ano está quase três vezes maior que a dos últimos cinco anos. "Na Síria, mais de dez mil casos suspeitos de cólera foram relatados apenas nas últimas seis semanas", detalhou.

Segundo dados da OMS, as cerca de 27 milhões de doses do estoque internacional de vacinas contra cólera enviadas aos países no ano passado também não acompanharam a demanda crescente pelos imunizantes, por conta do atual aumento de surtos. A agência está atualmente apelando aos grandes fabricantes que discutam com a organização possibilidades de maior produção.

No Haiti, somente nesta semana, foram confirmados 11 casos, sete falecidos, e 111 suspeitas de infecção, sendo 51 adolescentes menores de 19 anos. Há três anos, a doença havia sido erradicada do país.

A chefe da missão da ONU no Haiti, Ulrika Richardson, declarou que foi aberto um corredor humanitário para abastecer a capital Porto Príncipe. "Sem combustível não há água limpa, sem água limpa haverá mais casos de cólera e será muito difícil conter esse surto", declarou Richardson.

O principal porto haitiano, Varreux, foi controlado por facções criminosas em meados de setembro, comprometendo o envio de combustível para boa parte do país. O Haiti já sofreu uma epidemia de cólera, entre 2010 e 2019, que vitimou cerca de 10 mil pessoas.

