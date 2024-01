OMS pede US$ 1,5 bilhão em financiamento para enfrentar crises de saúde

Apoie o 247

(Reuters) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou nesta segunda-feira 1,5 bilhão de dólares em financiamento para atender às necessidades de saúde de milhões de pessoas afetadas por dezenas de crises humanitárias em todo o mundo.

"Nosso objetivo é atingir cerca de 87 milhões de pessoas com assistência humanitária que pode salvar vidas este ano", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Para isso, precisamos de apoio no valor total de 1,5 bilhão de dólares, e precisamos que esse financiamento chegue o mais cedo possível e com a maior flexibilidade possível... Uma abordagem reativa não é suficiente."

Tedros disse que cerca de 166 milhões de pessoas precisariam de assistência médica em todo o mundo este ano, inclusive nos territórios palestinos ocupados, na Ucrânia, no Haiti e no Sudão.

