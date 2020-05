Os cuidados do dia a dia para evitar a propagação do novo coronavírus

Por Cristiane Bomfim, da Agência Einstein - O isolamento social e os cuidados para evitar a transmissão do novo coronavírus são realidade e não há previsão de quando a vida voltará ao normal. E mais: acredita-se em um novo normal após a pandemia, caracterizado pelo maior distanciamento físico, uso de máscara em locais com grande número de pessoas e maior frequência de higienização das mãos. Mas tudo isso deve continuar sendo feito de acordo com o passo a passo correto. “Não adianta estar com máscara e, com frequência, levar a mão ao rosto sem higienização, por exemplo”, explica o infectologista Moacyr Silva Junior, do Hospital Israelita Albert Einstein. É preciso ainda tomar cuidados com a desinfecção de compras e utensílios. As regras são as mesmas independentemente do estado ou cidade em que você mora.

Uso correto das máscaras

As máscaras devem ser usadas em todos os lugares, sem exceção: rua, carro, metrô, ônibus, mercado, açougue, trabalho, banco, praças, durante caminhadas. “O ideal é sair de casa com ela no rosto e permanecer assim ao longo dia”, explica o médico. Para o dia a dia, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras de pano com pelo menos duas camadas – ou seja, dupla face. Os tecidos podem ser algodão, tricoline, TNT ou qualquer outro que seja grosso. Ela deve estar bem ajustada ao rosto, cobrindo totalmente a boca e o nariz.

A máscara é de uso individual e não pode ser dividida.

Ela deve ser trocada sempre que estiver úmida ou suja. Por isso o ideal é que cada pessoa tenha, pelo menos, duas máscaras de pano disponíveis para o uso ao longo do dia

Ela deve ser usada SEMPRE ao sair de casa.

Antes de vesti-la, lave as mãos com água e sabão ou as higienize com álcool gel. Pegue a máscara pelas alças e a coloque no rosto

Evite tocar o rosto – especialmente olhos, que estão descobertos ao longo do dia. Se precisar tocá-los, higienize as mãos antes e depois

Carregue sempre um saquinho plástico. Toda vez que precisar retirar a máscara – como na hora das refeições –, higienize as mãos, retire pelas alças e a coloque no saquinho fechado para evitar a contaminação. “O contato da máscara com outras superfícies pode contaminá-la”, explica Moacyr da Silva Junior.

Como lavar a máscara

Ela deve ser lavada separadamente das outras roupas com água e sabão. Depois, pode ser mergulhada por 30 minutos em uma solução desinfetante (2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água)

Após enxague e secagem, ela deve ser passada com ferro quente e guardada em uma embalagem fechada

Nos elevadores

Utilize o elevador individualmente ou apenas com moradores do mesmo apartamento

Em caso de elevadores cheios, aguarde o próximo ou prefira as escadas

Evite conversar dentro do elevador

Não encoste nas paredes do elevador e utilize um lenço descartável para apertar o andar, caso tenha.

Você pode também higienizar as mãos após digitar o andar

No táxi ou corridas por aplicativos

Tanto passageiro quanto motorista devem usar máscara

Viaje no banco traseiro

Mantenha as janelas abertas, se possível. A circulação do ar reduz os riscos de contágio

Ao desembarcar, higienize as mãos

Motoristas devem evitar a retirada da máscara e, sempre que o fizerem, precisam colocá-la em um recipiente plástico

No transporte público

Esteja de máscara.

Tente manter distância de ao menos 1 metro dos demais passageiros

Não leve mão ao rosto, tampouco toque a máscara ao longo do percurso

Ao desembarcar, higienize as mãos e objetos tocados ao longo da viagem (como celulares)

Viagens de avião

Evite viajar

Use máscara e, se possível, tente intercalar os assentos

Em viagens curtas, evite comer no avião. Assim você reduz as chances de contaminação com a retirada da máscara

Use álcool em gel ao entrar e sair da aeronave

Higienização de alimentos

É importante lembrar que vírus não se multiplicam em alimentos ou superfícies - que são veículos de transmissão.

Mantenha pias, mesas, bancadas e utensílios domésticos limpos e secos. A limpeza pode ser feita com água e sabão e água sanitária. Estes procedimentos evitam a presença de microrganismos indesejados (incluindo o novo coronavírus) e contaminação cruzada, que é a transferência destes microrganismos de alimentos ou superfícies contaminadas para alimentos limpos

As embalagens de produtos comprados em supermercados devem ser limpas ao chegar em casa. Embalagens plásticas, caixas e latas devem ser lavadas inicialmente em água corrente para retirada de resíduos sólidos. Depois devem ser mergulhadas em uma solução desinfetante (medida: 1 colher de sopa de água sanitária em um litro de água) e enxaguadas em água corrente. Importante lembrar que solução à base de vinagre não é capaz de eliminar completamente vírus e bactérias

O procedimento é o mesmo para vegetais, folhas e frutas antes de serem armazenados na geladeira. Para este caso, a recomendação é o uso de substâncias sanitizantes próprias para alimentos.

Refeições prontas

Em casos de entrega de comida (comprada por aplicativo), a recomendação é evitar o contato com o entregador e opção por embalagens de papelão

As embalagens devem ser desinfectadas antes da retirada dos alimentos e descartadas

Preferir pagamento remoto (pelo próprio aplicativo), mas se for manusear cédulas ou máquinas de cartão, higienize as mãos antes de tocar os alimentos

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.