Pela primeira vez, Conselho Nacional de Saúde reprova contas do ministério por unanimidade

"A reprovação unânime por todos os participantes do plenário é histórica", disse o coordenador da comissão do CNS, André Luiz de Oliveira edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Conselho Nacional de Saúde (CNS) reprovou as contas do Ministério da Saúde referentes ao ano de 2021. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o CNS vem reprovando as contas da pasta desde 2017, mas esta foi a primeira que a rejeição foi registrada de forma unânime.

"Enxergamos que em 2021 tivemos situações muito críticas que afetaram gravemente a população e foram tratadas de maneira irresponsável pelo governo federal", disse o coordenador da comissão do CNS, André Luiz de Oliveira. "A reprovação unânime por todos os participantes do plenário é histórica", completou.

Ainda segundo a reportagem, o CNS destacou que o Brasil chegou ao final de 2021 “como o segundo país com o maior número de mortes por Covid-19 no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos”.

O colegiado também criticou a redução dos recursos repassados aos estados e municípios em comparação com o exercício anterior, que conforme o conselho, alcançou valores similares aos registrados durante o início da década em termos per capita.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.