"Pensei que meu tio morreu de câncer": perfil no Instagram emociona seguidores com relatos sobre pessoas que contraíram HIV

´247 - Relatos sobre vítimas brasileiras do HIV começaram a ser compartilhadas pelo perfil The Aids Memorial, no Instagram, nas últimas duas semanas. Criada em 2017 por Stuart, que vive na Escócia e prefere se identificar apenas pelo primeiro nome para garantir o protagonismo da iniciativa, a página tem mais de 230 mil seguidores, e seu criador já perdeu as contas de quantos relatos foram publicados. “Nunca imaginei que fosse tomar essa proporção”, diz ele, em entrevista por e-mail. “No começo, as postagens eram como algo terapêutico para mim. Só se transformaram num trabalho institucionalizado quando as pessoas passaram a seguir a conta e demonstrar o mesmo interesse pelo assunto”, disse ao jornal O Globo.

Os relatos comoventes são de parentes que perderam seus entes queridos e muitas vezes não sabiam a causa da morte, como mostra a mensagem abaixo:

“Esse é meu padrinho, Tio Gió, falecido no início dos anos 90, de AIDS. Minha família dizia que ele teria morrido de câncer. Descobri a verdade depois de encontrar o parceiro dele na internet, já adulta. O RG dele, precioso, fica na minha porta, a me guardar”.

"Esse é meu padrinho, Tio Gió, falecido no início dos anos 90, de AIDS. Minha família dizia que ele teria morrido de câncer.



Descobri a verdade depois de encontrar o parceiro dele na internet, já adulta.



O RG dele, precioso, fica na minha porta, a me guardar 🧡🏳️‍🌈

