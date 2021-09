Pesquisa mostra que 30% dos brasileiros apoiam liberdade das mulheres sobre aborto

Em 2021, o percentual de apoiadores da descriminalização total ou parcial do aborto chegou a 64%, enquanto em 2014 o valor foi de 53% edit

247 - Uma pesquisa internacional mostrou que somente 31% dos brasileiros concordam que "o aborto deve ser permitido sempre que uma mulher assim o desejar". Pelo ranking, o Brasil é o quinto país menos favorável à legalização total do aborto em dentre 27 países analisados pela edição de 2021 do estudo Global Views on Abortion, da Ipsos.

O estudo também fez colocou aos entrevistados outras três opções de resposta: "o aborto deve ser permitido em determinadas circunstâncias, por exemplo, no caso de uma mulher ter sido estuprada"; "o aborto não deve ser permitido em hipótese alguma, exceto quando a vida da mãe estiver em risco"; e "o aborto nunca deve ser permitido, não importando sob quais circunstâncias". O apoio dos brasileiros aos posicionamentos foi de respectivamente 33%, 16% e 8%. 13% que souberam ou não quiseram opinar.

Apesar dos números desanimadores, o Brasil registrou em 2021 o percentual mais alto de apoiadores do aborto - somando os que apoiam a descriminalização total ou parcial do procedimento. Neste ano, esse percentual chegou a 64%, enquanto em 2014, o valor foi de 53%.

A pesquisa, que ouviu também homens para coletar dados sobre questões das mulheres, mostrou que esta fatia de público é menos favorável ao aborto. A afirmação "o aborto deve ser permitido sempre que uma mulher assim o desejar" teve apoio de 50% das mulheres e de 43% dos homens.

Leia a íntegra na BBC News Brasil.

