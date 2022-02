Pesquisadores estudam relação entre coronavírus e HIV não tratado

Estudos mostram que pessoas com sistema imunológico enfraquecido – como pacientes com HIV sem tratamento – podem hospedar o vírus Sars-CoV-2 no organismo edit

Metrópoles - Em busca de entender quais fatores estão contribuindo para o desenvolvimento de novas variantes do coronavírus, cientistas da University Stellenbosch, na África do Sul, investigam a relação entre a Covid-19 e o HIV não tratado. Vários estudos, incluindo um publicado pela equipe na última semana, mostram que pessoas com sistema imunológico enfraquecido – como pacientes com HIV que não recebem o tratamento corretamente – podem hospedar o vírus Sars-CoV-2 no organismo por meses, facilitando o processo de acúmulo de mutações.

O líder de pesquisa da universidade, Tongai Maponga, afirma que sua equipe está elaborando um estudo mais aprofundado para apoiar a hipótese. De acordo com ele, a tese se concentrará em dois elementos: em como o sistema imunológico desses pacientes lida com a infecção por Covid-19 e em provar se novas variantes podem surgir dessa maneira. Se este for o caso, a informação poderá auxiliar os diagnósticos e garantir que pessoas com aids recebam rapidamente o tratamento adequado para frear novas mutações.

