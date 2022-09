Postura da coluna na hora de tomar comprimido pode influenciar na absorção do remédio

Apoie o 247

Por Gabriela Cupani, da Agência Einstein - O simples fato de o paciente estar em pé ou deitado pode fazer diferença na forma como o organismo absorve os medicamentos ingeridos via oral, revela uma nova pesquisa da Universidade Johns Hopkins, liderada por cientistas americanos.

Em um estudo inédito, os autores usaram modelos biomecânicos computacionais e simularam a posição do paciente após engolir um remédio. Assim, eles avaliaram a velocidade do esvaziamento do estômago e a disponibilidade da droga no organismo.

Após fazer a comparação para várias posições, os cientistas observaram:

Quando o paciente está de pé, o conteúdo se esvazia rapidamente;

Quando está deitado do lado direito, há um aumento significativo na concentração do remédio;

Quando está deitado do lado esquerdo, a absorção ocorre de forma mais lenta.

Sabe-se que a trajetória de um comprimido dentro do organismo é muito complexa e depende de fatores tão diversos quanto o conteúdo do estômago, a movimentação gástrica, as contrações do órgão, a mecânica dos fluidos e a gravidade, além da composição da cápsula. Há pessoas que sofrem das chamadas gastroparesias — problemas na musculatura ou nos nervos do estômago que afetam o esvaziamento.

Dependendo do perfil do medicamento e do objetivo, pode ser importante atingir um pico de concentração máxima em determinado momento. Ou, ao contrário, pode ser preciso manter uma curva mais estável durante todo o tempo de ação da droga.

“É um estudo interessante que talvez ajude no futuro a explicar porque alguns remédios dão certo resultado em determinados pacientes, em especial aqueles com gastroparesia”, pondera o gastrenterologista Rafael Ximenes, do Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia.

“Mas ele não levou em conta, por exemplo, a composição do suco gástrico, que não é homogêneo, e casos de pacientes com refluxo”, alerta o especialista.

Segundo os autores, os dados podem servir para nortear pesquisas clínicas e avaliar, por exemplo, a ação de remédios que são absorvidos na parte superior do trato gastrointestinal e que precisam ser retidos no estômago por mais tempo. O artigo também poderá ser considerado nos casos de medicação para pacientes idosos ou acamados.

