Prioridade é seguir informando a população com base na ciência, diz novo presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia

247 - Em entrevista ao G1, o infectologista Alberto Chebabo, novo presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, falou sobre a pandemia no Brasil, o trabalho da SBI nesse período, a importância das vacinas e a luta contra a desinformação. Chebabo assume o posto nesta quinta (13) e ficará à frente da SBI nos próximos dois anos.

Segundo Chebabo, a prioridade da SBI é continuar informando a população com dados baseados na ciência, e também atualizar as medidas, frente às mudanças de perfil da pandemia. "A pandemia que vivemos hoje é completamente diferente de 2020 e 2021. Obviamente, as recomendações vão mudando, como a redução de tempo de isolamento. Teremos que aprender a conviver com o vírus, conforme ele vai se apresentando", disse.

Ele também destacou os avanços do trabalho da SBI neste período. "Transformamos a história natural da Covid-19 com a vacina. Transformamos uma doença que era altamente letal, com uma taxa de letalidade importante, para uma doença cujo risco de morte é muito mais baixo em pessoas que se vacinaram corretamente", destacou Chebabo.

Eles também comentou sobre as fake news, um outro tipo de vírus com que tivemos que lidar desde o início da pandemia da Covid-19. "É sempre muito cansativo. Como conseguem inventar teorias tão absurdas e as pessoas acreditarem? Por outro lado, olha tudo o que conseguimos nesse período de pandemia. Mesmo com fake news, vemos uma adesão da população à vacinação de forma importante. Vimos também a adesão de adolescentes, quando houve esse ataque muito maior em relação à vacina, a população aderindo", disse o infectologista.

