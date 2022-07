Quase 90 remédios estão em falta na rede pública de saúde, diz ministério

Os motivos não se limitam "à questão do preço" para a fabricação dos medicamentos, de acordo com o Ministério da Saúde edit

247 - O Ministério da Saúde confirmou que 86 remédios estão em falta na rede pública. A secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Sandra de Castro Barros, disse nesta sexta-feira (22), em coletiva de imprensa, que os motivos não se limitam "à questão do preço" para a fabricação dos medicamentos.

De acordo com a secretária, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) colaborou com a pasta e forneceu uma lista de 126 remédios observados em falta. "Dentre esses, batendo todas as listas e comparando, de 126 a gente conclui 86 medicamentos diferentes dos já citados e informados, estamos trabalhando nisso", afirmou Sandra.

O Ministério de Saúde disse ter solicitado redução na taxa para importar remédios com as seguintes substâncias, publicadas pelo portal Uol:

Amicacina sulfato, usado para infecções;

Aminofilina, um broncodilatador;

Cloridrato de dopamina, utilizado pós-infarto e em casos de choques séptico e anafilático;

Dipirona, um anti-inflamatório;

Fludrocortisona, comumente indicado para hipotensão postural e insuficiência adrenal;

Leuprorrelina, que serve para tratamento de diversos tipos de câncer, endometriose e terapia hormonal;

Neostigmina, para doenças que atingem os músculos;

Oxitocina, utilizado no parto;

Rivastigmina, para Alzheimer e Parkinson;

Sulfato de magnésio, que previne convulsões;

Soro fisiológico, que possui diversos usos e indicações.

