Rio confirma a primeira morte por varíola dos macacos no estado

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro (SES-RJ), Alexandre Chieppe, informou que uma pessoa morreu nesta segunda-feira (29) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, por causa da varíola dos macacos.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vítima, um homem de 33 anos, apresentava baixa imunidade. Ele foi transferido para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 19.

A SES-RJ afirmou que, até esta segunda-feira (29), 611 casos confirmados da varíola dos macacos. Outros 474 casos suspeitos continuam em investigação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.