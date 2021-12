Superbactérias ganham força na pandemia

Apoie o 247

247 - A detecção de bactérias resistentes a antibióticos triplicou no Brasil durante a pandemia da Covid-19, apontam dados do Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Em 2019, o laboratório recebeu cerca de mil amostras de superbactérias de diversos estados. Em 2020, primeiro ano da pandemia, o número foi para 2 mil. Já em 2021, apenas de janeiro a outubro, já foram mais de 3,7 mil amostras confirmadas.

O problema é uma ameaça global. A capacidade de tratar infecções, uma das maiores conquistas da medicina, está sob ameaça devido ao consumo excessivo de remédios durante a pandemia. Infecções causadas por superbactérias estão associadas a uma mortalidade elevada. (Com informações do Estadão).

