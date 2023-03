TCU alerta para alto risco de desabastecimento de insulina de ação rápida no SUS a partir de maio

Apoie o 247

247 - Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) constatou alto risco de apagão no fornecimento de insulinas de ação rápida — medicamento utilizado no tratamento do diabetes mellitus — a partir de maio deste ano, no Sistema Público de Saúde (SUS).

O TCU aponta como causas para o desabastecimento:

Ausência de propostas nos dois pregões mais recentes para a aquisição de insulina (pregões 99/2022 e 10/2023);

Estoque insuficiente do produto, que cobriria as necessidades dos pacientes apenas até o mês de abril deste ano;

Impossibilidade de realizar novos aditivos aos contratos existentes.

De acordo com reportagem do G1, em nota, o Ministério da Saúde não confirmou nem desmentiu o risco de desabastecimento a partir de maio. Apenas respondeu que "atualmente, a rede do SUS está abastecida com as insulinas de aquisição do Ministério da Saúde para tratamento de diabetes".

"A atual gestão da pasta está empenhada em fortalecer e aperfeiçoar os processos, assegurando o acesso a medicamentos pela população brasileira", diz o restante da nota.

