Um em cada dez pacientes que sofreram parada cardíaca ligou para o serviço de emergência no dia anterior, aponta estudo

Por Alexandre Raith, da Agência Einstein - Um em cada dez pacientes que sofreu uma parada cardíaca ligou para o serviço de emergência no dia anterior. O sintoma mais relatado por eles foi desconforto respiratório — e não a dor no peito. As conclusões são de um estudo europeu e indicam ainda que os indivíduos com sintomas respiratórios costumam receber menos atendimento médico de emergência e, por isso, têm maior risco de morte.

Segundo a pesquisa, apresentada no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, o perigo está em subestimar certos quadros e, com isso, adiar o início dos primeiros socorros. A Associação Americana do Coração lista o acesso rápido ao atendimento médico, resultado do reconhecimento dos sinais precoces de uma parada cardíaca, como a ação primária entre uma série de medidas de prevenção.

Com o intuito de auxiliar os serviços de emergência na identificação dos sinais mais comuns de uma parada cardíaca, os pesquisadores europeus listaram os sintomas que eram relatados pelas pessoas que ligavam para o atendimento médico na Dinamarca. Em seguida, relacionaram com um banco de dados nacional para levantar informações sobre a taxa de sobrevivência.

Eles descobriram que os sintomas mais frequentes foram problemas respiratórios (59,4%), confusão mental (23,0%), inconsciência (20,2%), dor no peito (19,5%) e palidez (19,1%). Entre as pessoas que relataram dificuldade para respirar, 68,7% receberam uma equipe de socorro de emergência, ante 83% das que manifestaram dor no peito.

Os cientistas também descobriram que 81% dos pacientes que informaram dificuldade respiratória morreram dentro de 30 dias após a ligação ao serviço de emergência. É uma taxa de óbito bem maior do que a registrada entre os que mencionaram dor no peito (47%).

Os pesquisadores examinaram os registros de 4 071 indivíduos que sofreram uma parada cardíaca fora do hospital. Apenas 11,8% ligaram para o serviço de emergência após o início de manifestações de problemas cardiorrespiratórios.

Atenção aos sintomas

A identificação dos sintomas que antecedem uma parada cardiorrespiratória, caracterizada pela perda súbita de função cardíaca, respiratória e de consciência, é essencial para prevenir sequelas neurológias graves e óbito.

Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), as doenças cardiovasculares são historicamente a principal causa de morte no Brasil (em torno de 350 mil óbitos por ano). Metade dessas vítimas morre em até uma hora após os primeiros sintomas.

Ao reconhecer os seguintes sinais que podem preceder a parada cardíaca, ligue imediatamente para o serviço de atendimento de emergência:

Dor no centro do tórax

Formigamento no braço esquerdo

Palpitações

Dor de cabeça

Falta de ar

Enjoo, tontura e/ou vômito

Palidez

Suor frio

Cansaço

Dificuldade para falar

Perda de consciência

Desmaio

