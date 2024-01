Usuários de maconha tiveram melhores resultados na Covid-19, aponta estudo

Apoie o 247

247 - Um estudo realizado através de uma revisão dos registros médicos de mais de 320 mil indivíduos, apresentado na quarta-feira (3) na reunião anual do American College of Chest Physicians (CHEST) em Honolulu, apontou que os usuários de maconha (cannabis) que contraíram a Covid-19 tiveram melhores resultados e reduziram os índices mortalidade em comparação com as pessoas que não consumiram a erva, diz o jornalista AJ Herrington em um artigo publicado na revista Forbes.

Os autores do estudo destacaram na conclusão da pesquisa que “os fumantes de maconha tiveram melhores resultados e mortalidade em comparação com os não usuários”. Ainda segundo eles, “o efeito benéfico do uso da maconha pode ser atribuído ao seu potencial de inibir a entrada viral nas células e prevenir a liberação de citocinas pró-inflamatórias, mitigando assim a síndrome de liberação de citocinas”.

A pesquisa foi realizada com dados de 322.214 pacientes da Amostra Nacional de Pacientes Internados, um banco de dados do governo dos Estados Unidos, e excluiu pacientes menores de 18 anos ou que tivessem informações faltantes no banco de dados. Entre os pacientes da amostra, 2.603 (menos de 1%) afirmaram ser usuários de cannabis.

“A análise determinou que os consumidores de cannabis tinham uma mortalidade significativamente menor em comparação com os não consumidores (2,9% em comparação com 13,5%). Os usuários de cannabis também tiveram taxas significativamente mais baixas de complicações associadas à Covid-19, como intubação, insuficiência respiratória aguda e falência de múltiplos órgãos”, ressalta o texto do artigo.

“Na análise univariada, os usuários de maconha tiveram taxas significativamente mais baixas de intubação (6,8% vs 12%), síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) (2,1% vs 6%), insuficiência respiratória aguda (25% vs 52,9%) e sepse grave com falência de múltiplos órgãos (5,8% vs 12%). Eles também tiveram menor parada cardíaca hospitalar (1,2% vs 2,7%) e mortalidade (2,9% vs 13,5%)”, ressalta um outro trecho da publicação.

Segundo os pesquisadores, “a diminuição significativa na mortalidade e nas complicações justifica uma investigação mais aprofundada da associação entre o uso de maconha e a Covid-19” e que “o estudo destaca um tópico de pesquisas futuras para ensaios maiores, especialmente considerando o uso generalizado de maconha”. O novo estudo “Explorando a relação entre o fumo de maconha e a Covid-19” foi publicado em janeiro em um suplemento do CHEST Journal , revisado por pares.

