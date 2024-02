Vacina do Butantan contra a dengue tem eficácia geral de 79%, mostra estudo

Apoie o 247

247 - Resultados de um estudo publicado nesta quarta-feira (31) na revista científica "New England Journal of Medicine (NEJM)" apontaram que a vacina contra a dengue em desenvolvimento pelo Instituto Butantan (SP) apresenta uma eficácia geral de 79,6% na prevenção da doença.

Pela pesquisa, que trouxe informações de um acompanhamento de três anos com mais de 16 mil pessoas no Brasil, a eficácia para combater a infecção teve resultados positivos em pessoas com e sem exposição prévia à dengue: 89,2% nos indivíduos que foram diagnosticados com a doença antes do estudo, e 73,6% naqueles que nunca tiveram contato com o vírus.

A taxa de eficácia (79,6%) é parecida com a encontrada nos ensaios clínicos da Qdenga (80,2%), vacina contra a dengue do laboratório japonês Takeda vai ser ofertada a partir no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir deste ano, em duas doses. A vacina brasileira, prometida para 2025, a aplicação será em dose única.

