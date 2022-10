Vacinas para o câncer estarão disponíveis antes de 2030, dizem cientistas

Apoie o 247

247 - As vacinas terapêuticas para tratamento de câncer estarão disponíveis para uso em até oito anos, de acordo com cientistas que fundaram a BioNTech, empresa alemã de biotecnologia responsável pelo imunizante da Covid-19 desenvolvido em parceria com a Pfizer.

"Nós sentimos que a cura para o câncer, ou para (ao menos) mudar a vida dos pacientes com câncer, está ao nosso alcance", disse a imunologista Ozlem Tureci em entrevista à BBC. "Acreditamos que isso acontecerá, definitivamente, antes de 2030", acrescentou.

As vacinas mais avançadas, na fase 2 dos 3 estágios clínicos, são as injeções para o câncer colorretal, o melanoma (câncer de pele), o melanoma avançado e o câncer de cabeça e pescoço.

De acordo com a imunologista, o objetivo dos pesquisadores é "usar a abordagem de vacina individualizada para garantir que, diretamente após a cirurgia, os pacientes recebam uma dose personalizada e individualizada que induzem uma resposta imune para que as células T (de defesa) no corpo do paciente consigam rastrear as células tumorais restantes e, idealmente, eliminá-las".

