Varíola dos macacos pode causar inflamação anal com dor intensa, aponta estudo

247 - Um estudo, publicado na última segunda (8) na revista The Lancet, apontou que o vírus da varíola dos macacos pode causar inflamação interna do ânus. Chamada de proctite, ela pode provocar tenesmo (vontade frequente de evacuar, mesmo que não ocorra) e sangramento no reto.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (12) pelo jornal Folha de S.Paulo, cerca de 25% dos 181 pacientes espanhóis observados. Cerca de 25% registraram a proctite. A maioria dos casos tinha histórico de relação anal receptiva.

O estudo mostrou que existe a hipótese de as relações sexuais serem uma maneira de as pessoas contraírem a proctite.

Dos 181 participantes, 162 eram homens que fizeram sexo com outros homens.

