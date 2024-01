Veja quem pode receber a nova vacina contra dengue do SUS

Apoie o 247

247 - O Brasil recebeu, no sábado (20), o primeiro lote da vacina Qdenga contra a dengue, com 750 mil doses prontas para serem distribuídas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esta iniciativa pioneira visa combater uma das doenças tropicais mais prevalentes do mundo.

Dada a capacidade limitada de fornecimento pela fabricante Takeda Pharma, a distribuição inicial da vacina será estrategicamente focada. O Ministério da Saúde optou por priorizar regiões e públicos específicos, baseando-se na incidência de casos de dengue. Neste ano, a imunização será voltada principalmente para crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos.

As doses serão destinadas a grandes regiões com histórico de alta transmissão de dengue nos últimos dez anos e com populações acima de 100 mil habitantes. A lista exata dos municípios beneficiados e a estratégia de vacinação serão divulgadas em breve.

As doses recém-chegadas passarão por um processo acelerado de liberação pela Alfândega e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seguido de uma avaliação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A expectativa é que as primeiras aplicações ocorram em fevereiro.

A Qdenga utiliza um método de vírus vivos atenuados, enfraquecidos de forma controlada, para desencadear uma resposta imunológica eficaz. Esta técnica assegura uma proteção robusta sem causar a doença, preparando o organismo para uma reação rápida frente a uma exposição real ao vírus da dengue.

O lote inicial faz parte de um total de 1,32 milhão de doses a serem disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Até novembro, espera-se a chegada de um total de 6,4 milhões de doses, cumprindo o acordo com a Takeda Pharma. A vacina Qdenga é aprovada para pessoas de 4 a 60 anos, mas, devido à estratégia focada do Ministério da Saúde, a cobertura inicial será mais restrita.

