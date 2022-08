Vírus de origem animal infecta 35 pessoas na China, aponta estudo

Apoie o 247

247 - Um estudo científico feito na China e publicado na revista científica "New England Journal of Medicine" anunciou a detecção de um novo tipo de vírus de origem animal, o henipavírus, transmitido por morcegos frugívoros. De acordo com a publicação, divulgada em 4 de agosto, são 35 casos confirmados com amostras de saliva. A informação foi publicada nesta terça-feira (9) pelo portal G1.

Os infectados estão nas províncias chinesas de Shandong e Henan. Ao todo, 26 deles apresentaram sintomas, que são: febre, tosse, perda de apetite, febre, cansaço, dores de cabeça, musculares, náuseas e irritabilidade.

Segundo a pesquisa, não existem casos de transmissão de humanos para humanos. Outros tipos de henipavírus relacionados foram detectados em morcegos, roedores e musaranhos.

