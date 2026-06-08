África do Sul pede fim do embargo a Cuba e alerta para catástrofe humanitária

247 - O vice-presidente da África do Sul, Paul Mashatile, pediuque os Estados Unidos suspendam o embargo de 66 anos contra Cuba, alertando que as sanções estão provocando “dificuldades humanitárias e socioeconômicas devastadoras” para a população cubana. A informação é do canal NNATV.

Mashatile fez as declarações após se reunir com o embaixador cubano Fakri Rodríguez Pinelo, em Joanesburgo, em um encontro descrito pela presidência como uma visita de cortesia.

A reunião ocorre em meio à persistente crise em Cuba, que enfrenta graves escassez de combustível, alimentos e suprimentos básicos.

Após as conversas, a presidência sul-africana afirmou que Mashatile destacou a necessidade de ampliar a cooperação bilateral. “Estamos comprometidos em sustentar e fortalecer essa cooperação para o benefício mútuo de nossos povos”, disse ele.

Em comunicado, seu gabinete reafirmou a “solidariedade duradoura da África do Sul com Cuba” e a oposição a “medidas coercitivas unilaterais contra Cuba, que causaram dificuldades humanitárias e socioeconômicas devastadoras para o povo cubano”.

Mashatile também afirmou que Pretória espera sediar ainda este ano a 19ª sessão do Mecanismo de Consulta Conjunta África do Sul–Cuba.

O apelo ocorre em um momento de intensificação da pressão dos EUA sobre Havana. O embargo está em vigor desde 1962, e Washington tem reforçado sua aplicação recentemente com sanções a remessas de petróleo para a ilha e a embarcações que transportam petróleo venezuelano ou russo.

Autoridades das Nações Unidas afirmam que essas medidas afetam principalmente a população civil.

Em 15 de maio de 2026, especialistas humanitários e de saúde divulgaram uma declaração alertando que o sistema de saúde cubano enfrenta “grave e crescente pressão” devido à escassez de combustível e apagões.

Edem Wosornu, do Escritório da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários, e o oficial da OMS Altaf Musani afirmaram que mais de 100 mil pacientes, incluindo 11 mil crianças, enfrentam atrasos em cirurgias, enquanto cerca de cinco milhões de pessoas com doenças crônicas tiveram seus tratamentos interrompidos.

“O custo humano é significativo e continua a crescer”, disse Musani. Wosornu acrescentou que “os funcionários precisam carregar água pelas escadas enquanto mulheres dão à luz, já que as bombas não funcionam”.

Washington afirma que suas sanções atingem apenas o governo cubano e insiste que alimentos e medicamentos estão isentos.

Esse argumento não impediu uma onda de ações de solidariedade.

Nos dias seguintes aos alertas da ONU, a Friends of Cuba Society, South Africa (FOCUS) e mais de 20 organizações locais aderiram ao Dia Global de Ação “No War on Cuba”, em 3 de junho.

A coalizão afirmou que declarações de solidariedade já não são suficientes diante da escalada de pressão sobre Havana e pediu que Pretória assuma um papel mais ativo na defesa de Cuba no cenário internacional.

O FOCUS destacou que a história da África do Sul impõe uma responsabilidade particular ao governo para se posicionar. Em comunicado na quarta-feira, afirmou: “A África do Sul não pode permanecer em silêncio”.

Ao relacionar o apelo à luta de libertação, o grupo acrescentou: “Cuba esteve ao lado dos povos da África Austral quando muitos dos governos mais poderosos do mundo apoiavam o apartheid”. E concluiu: “Permanecer em silêncio agora seria uma traição a Cuba e à nossa própria história”.

A aliança também criticou recentes medidas dos EUA, afirmando que fazem parte de uma campanha mais ampla de pressão contra a ilha. Classificou declarações feitas em 20 de maio, dia da independência de Cuba, como “um ato político destinado a criar um pretexto para nova escalada”.

Citou ainda uma cerimônia na Freedom Tower, em Miami, onde o procurador dos EUA Jason Reding Quiñones anunciou acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raúl Castro, apontando o episódio como evidência de crescente pressão.

O Departamento de Justiça dos EUA não confirmou qualquer prisão, enquanto autoridades cubanas rejeitaram a iniciativa como politicamente motivada.

Como resultado, movimentos de solidariedade pediram que Pretória leve o caso de Cuba às Nações Unidas, União Africana, BRICS e outros fóruns multilaterais.

Eles também alertaram que “sanções e medidas coercitivas estão sendo cada vez mais usadas para minar a soberania de países que se recusam a se submeter a pressões externas”.

Mashatile, que também é vice-presidente do ANC, afirmou que a relação com Cuba foi forjada durante a luta de libertação. Os laços do partido com Havana remontam ao período do apartheid. Em 1991, Nelson Mandela elogiou internacionalistas cubanos por sua contribuição à independência africana, liberdade e justiça.

Ele descreveu a Batalha de Cuito Cuanavale, em 1988, como “um marco na luta pela libertação da África Austral”, visão que ainda influencia a posição do ANC sobre o papel de Cuba na região.

Esse vínculo histórico sustenta a posição atual de Pretória. África do Sul e Cuba mantêm relações diplomáticas desde 1994, com apoio consistente a resoluções da ONU pelo fim do embargo.

A cooperação se expandiu por meio de plataformas multilaterais. Pretória convidou o presidente cubano Miguel Díaz-Canel para a Cúpula do BRICS de 2023 em Joanesburgo, e Cuba tornou-se país parceiro do BRICS em 1º de janeiro de 2025, após aprovação no encontro de Kazan em outubro de 2024.

Grande parte da cooperação prática ocorre por meio do Mecanismo de Consulta Conjunta, que coordena há décadas ações em saúde, educação, ciência, tecnologia, infraestrutura e capacitação.

Milhares de estudantes de medicina sul-africanos foram formados em Cuba, e médicos e especialistas cubanos atuam na África do Sul desde o fim do apartheid.

A próxima 19ª sessão do mecanismo, prevista para este ano, deve aprofundar a cooperação em meio às dificuldades econômicas enfrentadas por Cuba e ao impacto das sanções dos EUA.

“Estamos comprometidos em sustentar e fortalecer essa cooperação para o benefício mútuo de nossos povos”, disse Mashatile após o encontro com o embaixador Rodríguez Pinelo.

Segundo a presidência, a reunião desta sexta-feira faz parte dos preparativos para a 19ª sessão do Mecanismo de Consulta Conjunta África do Sul–Cuba, que será sediada pela África do Sul ainda este ano.

A sessão será a primeira desde que Cuba se tornou parceira do BRICS+ e deve reforçar laços construídos durante a luta contra o apartheid, além de reafirmar o apoio diplomático contínuo de Pretória a Havana.