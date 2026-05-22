Celso Amorim participa de Fórum Internacional de Segurança em Moscou

247 - O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, participa, entre os dias 26 e 29 de maio, em Moscou, do Fórum Internacional de Segurança, principal encontro promovido pelo Conselho de Segurança da Federação da Rússia voltado ao debate de temas estratégicos e de segurança internacional.

Fórum discutirá segurança global e conflitos internacionais

A programação prevê debates sobre os impactos da escalada dos conflitos internacionais na segurança alimentar e energética global, além de propostas para fortalecer a coordenação entre países do Sul Global diante dos atuais cenários de instabilidade internacional.

Segundo autoridades russas, cerca de 140 delegações já confirmaram presença no evento, incluindo aproximadamente 50 representadas em nível ministerial ou equivalente.

Amorim terá reuniões bilaterais e agenda com o BRICS

Além da participação no fórum, Celso Amorim também terá reuniões bilaterais com diversas autoridades à margem do encontro. A agenda inclui ainda um encontro informal de representantes do BRICS.

O grupo tem ampliado sua articulação internacional em temas relacionados à governança global, comércio, segurança e cooperação política entre países emergentes.

Rússia espera representantes de 140 delegações

O Fórum Internacional de Segurança é considerado um dos principais eventos promovidos pela Federação da Rússia na área de segurança e estratégia internacional.

A edição deste ano ocorre em meio ao agravamento de conflitos internacionais e ao aumento das tensões geopolíticas globais, temas que devem dominar as discussões entre os representantes presentes em Moscou.