Centenas de migrantes são realocados na África do Sul em meio a condições climáticas extremas

247 - Centenas de cidadãos zimbabuanos que buscavam repatriação voluntária foram transferidos neste domingo da área em frente ao consulado de seu país no Distrito Six, na Cidade do Cabo, para o Centro de Repatriação do Departamento de Assuntos Internos, em Epping Industrial. A mudança ocorre enquanto uma forte frente fria de inverno atinge a província do Cabo Ocidental. As informações são da NNA TV Plus.

A realocação foi coordenada pela Prefeitura da Cidade do Cabo, pelo Departamento de Assuntos Internos e pelo consulado do Zimbábue, após mais de mil pessoas se reunirem nas últimas semanas em frente à representação diplomática em busca de assistência para retorno voluntário ao país de origem. O deslocamento também acontece em meio a chuvas intensas e ventos fortes que aumentam o risco de enchentes na região.

Segundo o Comitê de Ação Siyafana Sonke, os cidadãos presentes no local afirmam estar solicitando repatriação devido a dificuldades econômicas e incapacidade de custear a viagem de retorno ao Zimbábue. O grupo e organizações da sociedade civil também apontam preocupações crescentes com insegurança e sentimentos xenófobos em partes do país, em meio a protestos e campanhas que pedem a saída de migrantes sem documentação até 30 de junho de 2026. As autoridades informam que muitos dos que solicitam repatriação estão em situação migratória irregular ou com documentação vencida.

As autoridades locais afirmam que o centro de Epping é agora o único ponto oficial para processamento das solicitações, enquanto equipes municipais e de segurança foram mobilizadas para organizar o fluxo de pessoas e garantir a ordem pública. O governo sul-africano também alertou para o agravamento das condições climáticas, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e riscos costeiros elevados no Cabo Ocidental.