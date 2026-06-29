247 - O XII Fórum Internacional Científico e de Especialistas "Leituras de Primakov" foi encerrado em Moscou. O evento marcou o 70º aniversário do Instituto Nacional de Pesquisa de Economia Mundial e Relações Internacionais Primakov da Academia de Ciências da Rússia (IMEMO RAN). A TV BRICS atuou como parceira internacional de informação do fórum.

Os participantes dos debates chegaram ao consenso de que o processo de formação de um mundo policêntrico já foi iniciado e tornou-se irreversível.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou uma saudação aos participantes do fórum, segundo informações publicadas no site do Kremlin. Em sua mensagem, ele afirmou que o tema dos debates, "Mundo sem regras: jogo de força?", retrata com precisão as tendências que vêm se consolidando nas relações internacionais contemporâneas.

"A Rússia, assim como muitos países ao redor do mundo, rejeita categoricamente essas 'regras'. Defendemos outros fundamentos, verdadeiramente democráticos, para a ordem mundial: normas do direito internacional obrigatórias para todos, a autoridade inquestionável do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o respeito mútuo e a igualdade entre todos os países, bem como a livre escolha de seus caminhos de desenvolvimento", diz a mensagem.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, também destacou a necessidade de interação entre os países com base no reconhecimento mútuo dos interesses nacionais. Seu discurso foi divulgado no site do ministério. Ele pediu por uma maior cooperação nas áreas em que os interesses dos países coincidam e consciência para não deixar que divergências se transformem em confrontação. O BRICS e a Organização para Cooperação de Xangai (OCX) são exemplos de como os princípios de igualdade soberana e cooperação mutuamente benéfica podem ser concretizados em nível multilateral, enfatizou o ministro.

O vice-diretor de pesquisa científica do IMEMO RAN, Serguei Kislitsin, disse à TV BRICS que a interação entre os países está se tornando a base para a manutenção do padrão de vida habitual.

"O desenvolvimento contemporâneo, dado o nível de avanço científico e tecnológico que alcançamos e os vínculos construídos ao longo das décadas anteriores, torna impossível para qualquer país agir de forma isolada. Não apenas deixaremos de nos desenvolver, como sequer conseguiremos manter o padrão de vida ao qual estamos acostumados. [...] Falamos muito sobre a policentricidade como uma forma de interação entre os centros de desenvolvimento do mundo, que precisam estabelecer princípios para orientar sua comunicação, conduzir seus negócios, garantir a segurança mútua e coordenar os novos desafios e riscos que podem representar uns para os outros"

Serguei Kislitsin

Vice-diretor de pesquisa científica do IMEMO RAN

O diretor do Instituto de Economia Mundial e Política da Academia de Ciências Sociais da China (ACCS), Liao Fan, em comentário exclusivo à TV BRICS, propôs uma solução por meio da Iniciativa de Desenvolvimento Global, lançada pela China em 2022 e que já conta com amplo apoio de outros países.

"Também incentivamos os países do Sul Global a trabalharem juntos e a contribuírem para a economia mundial. Conclamamos os países desenvolvidos a deixarem de lado questões como segurança nacional e competição estratégica ao tratar de problemas globais reais e urgentes, como a saúde pública e a redução da pobreza, para que os recursos destinados ao desenvolvimento possam ser efetivamente direcionados aos países que mais precisam deles. [...] As grandes potências devem assumir uma responsabilidade maior pelo bem-estar das pessoas em todo o mundo. Essa é a responsabilidade das grandes potências"



Liao Fan

Diretor do Instituto de Economia Mundial e Política da Academia de Ciências Sociais da China (ACCS)

Em comentário exclusivo à TV BRICS, o pesquisador honorário do think tank Observer Research Foundation (Índia), Nandan Unnikrishnan, afirmou que, para garantir a estabilidade em um mundo multipolar, nenhum país deve buscar a liderança regional. Em vez disso, segundo ele, é necessário ampliar a cooperação com diversos parceiros, incluindo os países do BRICS. Unnikrishnan também abordou o avanço tecnológico e os riscos de uma fragmentação do mundo em blocos.

"No novo mundo, com o desenvolvimento das novas tecnologias, eles [os países] tornam-se locomotivas de desenvolvimento quase independentes. Seria indesejável que o mundo se dividisse em blocos distintos. É muito importante que a Índia e a Rússia desempenhem um papel de aproximação entre todos os países, para que possamos encontrar uma linguagem comum para regular todas essas novas tecnologias"



Nandan Unnikrishnan

Pesquisador honorário do Observer Research Foundation (Índia)

Participaram dos debates o assessor do presidente da Rússia, Iuri Ushakov, e especialistas do Uzbequistão, do Catar e da Turquia. A sessão sobre a problemática do Oriente Médio foi moderada por Abdulaziz Kamilov, conselheiro de política externa do presidente do Uzbequistão e chanceler do país entre 2012 e 2022.



As "Leituras de Primakov" são realizadas desde 2015 e constituem um fórum de referência para o debate sobre cenários de desenvolvimento das relações internacionais.