Estado na Índia aposta em expansão da indústria naval com apoio sul-coreano

247 - A ministra da Indústria do estado indiano de Tamil Nadu, Virudhai Magal Keerthana, realizou nesta terça-feira (9) reuniões com a Hyundai Heavy Industries para discutir áreas de cooperação durante sua primeira visita internacional à Coreia do Sul. As informações são da ANI.

Durante a visita ao estaleiro da HD Hyundai Heavy Industries em Ulsan, a líder de 30 anos do partido TVK reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do Estaleiro Greenfield de Thoothukudi, projeto para o qual foi assinado um memorando de entendimento (MoU) em abril de 2026.

Em publicação na rede X descrevendo a visita, Keerthana informou que percorreu as instalações de construção naval e observou sistemas avançados de produção.

“Sob a orientação do honorável ministro-chefe Thiru C. Joseph Vijay, visitei o estaleiro da HD Hyundai Heavy Industries em Ulsan, na República da Coreia, onde conheci as instalações de construção naval, observei sistemas avançados de produção e realizei discussões sobre possíveis áreas de cooperação. O proposto Estaleiro Greenfield de Thoothukudi é um dos primeiros resultados do marco de cooperação marítima entre Índia e República da Coreia e reflete a crescente parceria estratégica entre nossos dois países no setor marítimo. O projeto está concebido como um megaestaleiro greenfield com capacidade para atender grandes segmentos de embarcações comerciais e fortalecer a capacidade de construção naval da Índia no longo prazo”, escreveu.

Destacando a importância do projeto, Keerthana afirmou que Tamil Nadu está bem posicionada para se tornar líder na Economia Azul e um importante polo de construção naval e indústrias marítimas. Segundo ela, o empreendimento tem potencial para gerar empregos em larga escala, atrair fornecedores globais, fortalecer a capacidade nacional de construção naval e criar oportunidades para micro, pequenas e médias empresas (MSMEs) e indústrias auxiliares.

“Com uma das maiores extensões costeiras da Índia e uma forte tradição marítima, Tamil Nadu está bem posicionada para se tornar líder na Economia Azul e um grande centro para a construção naval e as indústrias marítimas. Thoothukudi, com sua localização estratégica ligada ao porto e seu parque industrial, oferece uma base sólida para o desenvolvimento de um novo polo de manufatura marítima. Sob a liderança do honorável ministro-chefe, o governo de Tamil Nadu está comprometido em concretizar esse potencial por meio de um ambiente de negócios estável, transparente e favorável”, afirmou.

Ela acrescentou que o cluster de construção naval greenfield proposto, com a HD Hyundai como empresa âncora em Thoothukudi, é um projeto importante para impulsionar as ambições da Índia no setor naval e a visão de crescimento marítimo de Tamil Nadu.

“A experiência da HD Hyundai no desenvolvimento e operação de estaleiros de classe mundial, na construção de grandes embarcações comerciais e na integração de sistemas de engenharia marítima e produção será valiosa enquanto Tamil Nadu trabalha para criar um ecossistema de construção naval globalmente competitivo. Este projeto tem potencial para gerar empregos em larga escala, atrair fornecedores globais, fortalecer a capacidade doméstica de construção naval, criar oportunidades para MSMEs e indústrias auxiliares e posicionar Tamil Nadu como um importante contribuinte para as ambições marítimas e da Economia Azul da Índia”, acrescentou a deputada do TVK.

Segundo o Ministério dos Transportes Marítimos da Índia, um memorando de entendimento tripartite foi assinado em 20 de abril entre a HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. (HD KSOE), a National Shipbuilding & Heavy Industries Park, Tamil Nadu Limited (NSHIP-TN), e a Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) para o desenvolvimento do primeiro megaestaleiro greenfield da Índia, em Thoothukudi.

O acordo surgiu dentro do marco abrangente de cooperação Índia–República da Coreia denominado “VOYAGES” (Visão Compartilhada para Operação de Estaleiros Assistida por Crescimento com Eficiência e Escala), voltado para parceria nos setores de construção naval, transporte marítimo e logística marítima. A iniciativa foi lançada após um encontro entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente Lee Jae Myung durante visita deste último à Índia.

O megaestaleiro de Thoothukudi terá capacidade anual projetada de 2,5 milhões de toneladas brutas (GT). Segundo o ministério, o projeto deverá gerar aproximadamente 15 mil empregos diretos após a estabilização das operações.