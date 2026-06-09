Jaishankar destaca avanços da diplomacia indiana nos 12 anos de governo Modi

247 - O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, destacou nesta terça-feira (9) as principais transformações na política externa do país e no funcionamento do Ministério das Relações Exteriores ao longo dos 12 anos desde que o primeiro-ministro Narendra Modi assumiu o cargo. As informações são da agência ANI.

Ele ressaltou os avanços obtidos nesse período por meio de iniciativas como o apoio ampliado aos indianos no exterior por meio das embaixadas, a expansão do uso do Fundo de Bem-Estar da Comunidade Indiana, a criação de plataformas digitais para atendimento de reclamações e coleta de feedback.

Jaishankar observou que atualmente a Índia conta com 44 embaixadas e consulados para atender às necessidades dos cidadãos indianos que vivem ou viajam para o exterior.

“A diplomacia indiana trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para a nação. Os indianos viajam hoje para o exterior com mais confiança e um sentimento mais forte de orgulho”, afirmou em publicação na rede X.

O chanceler também recordou a atuação da Índia em situações de crise, incluindo operações de evacuação, citando como exemplos Ucrânia, Israel, Afeganistão e Sudão.

Ele destacou ainda que os indianos estão cada vez mais inseridos no mercado de trabalho global, observando que o país já firmou 21 acordos de mobilidade internacional.

Em outra publicação na rede X, Jaishankar ressaltou que os processos de emissão de passaportes e autenticação de documentos se tornaram mais simples para os cidadãos. Segundo ele, empresas indianas passaram a obter maior acesso a mercados internacionais e ampliar suas exportações, enquanto projetos de desenvolvimento facilitaram a entrada de produtos e serviços indianos em novos mercados.

O ministro também destacou a implementação de medidas de bem-estar para estudantes indianos no exterior, além da promoção da cultura indiana e da valorização do patrimônio histórico e das tradições do país em outras nações.

Mais cedo, em publicação na rede X, o primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que os últimos 12 anos de governo foram dedicados à confiança, ao desenvolvimento e ao bem-estar da população.

Segundo Modi, com as bênçãos de 1,4 bilhão de cidadãos e guiado pelo princípio de “Nação em Primeiro Lugar”, o governo trabalhou para fortalecer os jovens, as mulheres e os agricultores do país.

O primeiro-ministro afirmou que os esforços realizados permitiram à Índia conquistar uma nova identidade no cenário internacional, desde os avanços em infraestrutura até a revolução digital.

Para alcançar o objetivo de construir uma “Índia Desenvolvida” (Viksit Bharat), Modi declarou que o governo continuará avançando no caminho do serviço público, da boa governança e da prosperidade.