Acusada de ser oportunista com Marília Mendonça e bolsonimion, internautas já pedem #ForaNaiaraAzevedo

Cantora nem pisou na casa do BBB e já possui alta rejeição do público edit

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora Naiara Azevedo nem pisou na casa do BBB e já carrega uma alta rejeição dos internautas, ganhando a #ForaNayaraAzevedo. Isso porque no currículo, a cantora carrega encontros com Jair Bolsonaro, uma música debochando da deficiência física do ex-presidente Lula gravada em 2018.

Além disso, outra polêmica ganhou força neste sábado (15). João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, repercutiu a participação de Naiara no "BBB 22", e detonou a sertaneja ao afirmar que ela entrou no reality para se promover e tentar ganhar a atração "em cima" da rainha da sofrência, que morreu aos 26 anos em novembro de 2021, em decorrência de um acidente aéreo.

Por meio de seu perfil no Twitter, plataforma em que é seguido por Maraisa e Gustavo Mioto, entre outros, João Gustavo detonou Naiara. "Parabéns, você nunca enganou ninguém", escreveu.

PUBLICIDADE

"Todo mundo já sabia que você entraria no 'BBB' para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa", publicou.

Veja a repercussão:





O irmão não ia se exaltar atoa gente! Muita gente lançando música póstuma e tudo certo e com a outra seria diferente? Seria, pq em vida Marília já não queria sua imagem vinculada a uma bolsonarista! Todo meu respeito e apoio a família de Marília! #ForaNaiaraAzevedo https://t.co/jMCxFCQkwd PUBLICIDADE January 16, 2022

Cancelada antes msm de entrar



#ForaNaiaraAzevedo pic.twitter.com/q8YVQV7Gzt — Alefi Alves Lima (@al_efi) January 16, 2022

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE