"Adélio" bomba nas redes após documentário de Joaquim de Carvalho expor a farsa da fakeada de Bolsonaro

Internautas comentaram a importância do documentário, que coloca em xeque todas as inconsistências da história oficial – e mentirosa - da facada que atingiu Bolsonaro. Assista edit

247 - Após o jornalista Joaquim de Carvalho lançar o documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , com produção da TV 247, o nome “Adélio” é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (13).

O filme, de uma hora e 44 minutos, demonstra, com riqueza de detalhes, todas as inconsistências da história oficial – e mentirosa – que vem sendo contada aos brasileiros desde então. Joaquim de Carvalho demonstra como Adélio Bispo de Oliveira era um militante de direita, como esteve no mesmo local em que Carlos Bolsonaro esteve dois meses antes do episódio, revela ainda como os seguranças de Jair Bolsonaro protegeram Adélio e depois foram promovidos e também narra como os prontuários foram escondidos e como o caso foi usado como arma de propaganda para eleger Jair Bolsonaro.

Internautas comentaram a importância do documentário.

Veja a repercussão:

Carluxo = mesmo clube de tiro, mesmo dia de Adélio.

Carluxo= 1° vez que acompanha o pai na campanha, pede a ele que não use o colete à prova de balas no meio da multidão.

Carluxo= Adélio passa pelo carro onde ele estava e queria falar com ele.

Irmã de Adélio: eles eram amigos — LULA2022 🚩 (@DaysePirralha) September 13, 2021

Por que o Hospital Albert Einstein se recusou a entregar o prontuário da suposta facada de Adélio, à policia federal? September 13, 2021

“Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”



Está disponível no YouTube o documentário sobre a farsa da “facada” em Bolsonaro usada para fugir dos debates e aumentar sua popularidade.

Uma importante produção audiovisual brasileira.https://t.co/nn7KN8JKXX — Iuri K. (@cinefilo_K) September 13, 2021

Assistindo o documentário da fakeada, mostra que os policiais q estavam na segurança do Bozo estão morrendo de medo de morrer. O q prendeu Adélio morreu de enfarto igual o Bebiano.. coincidências.. — DTorres🚩 (@a_empoderada) September 13, 2021

JOAQUIM DE CARVALHO - Documentário mostra que Adélio era do PSD e que passou a atacar Bolsonaro depois de encontro com Carlos em clube de tiro - via @brasil247 September 12, 2021