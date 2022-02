Adrilles é chamado de "covarde" nas redes após dizer que gesto associado ao nazismo era 'tchauzinho'

Apoie o 247

247 - O comentarista da Jovem Pan News Adrilles Jorge está sendo chamado pelos internautas de “covarde” após a justificativa que apresentou para a sua demissão da emissora, nesta quarta-feira (9), após a repercussão da saudação nazista que ele fez ao final do jornal, da última terça-feira (8).

Em um vídeo publicado em sua conta no Twitter, Adrilles disse que o gesto que fez foi apenas um “tchauzinho” que ele costuma fazer em todas as despedidas e não um gesto nazista como estão veiculando. O ex-apresentador culpa por sua demissão, as pessoas que se sentiram ofendidas com o gesto. “Fui demitido da Jovem Pan por dar um tchau deturpado por canceladores”.

>>> Adrilles culpa "canceladores" por sua demissão da Jovem Pan

No entanto, para os internautas, Adrilles foi um covarde ao não assumir o erro.

A atriz Bianca Müller disse que táticas covardes como a de Adrilles de falar algo ofensivo e depois dizer que foi mal interpretado não convence mais ninguém. “O problema dessa gente é achar que os outros são idiotas e só eles são espertos”.

Já deu dessa tática covarde de fazer algo claramente proposital e depois dizer que foi mal interpretado. Não cola mais faz tempo

O problema dessa gente é achar que os outros são idiotas e só eles são espertos https://t.co/uk3bERwtF2 pic.twitter.com/hoWGo4d19y

O professor da USP e comentarista da TV 247 Daniel Cara chamou Adrilles de cínico.

"Além de tudo, é um cínico covarde".

Além de tudo, é um cínico covarde. https://t.co/c3wFYRSx6M

Um outro internauta disse que Adrilles vai usar argumento parecido ao de Monark quando tentou "justificar" sua fala sobre a legalização de partidos nazistas no Brasil.

O covarde @AdrillesRJorge vai dizer q tava bêbado, tomou tarja preta ou q bateu a cabeça prá "justificar" sua saudação nazi!? 😡 — Gustav 🚩 (@GustavRamski) February 9, 2022

“Mais um nazista saiu do armário”, comenta o deputado petista Alencar Braga que foi bloqueado por Adrilles.

Mais um nazista saiu do armário. O @adrillesrjorge (covarde que me bloqueou) não só defendeu o nazismo como fez saudação nazista bem ao estilo Hitler no jornal da @JovemPanNews



Se esse criminoso ainda permanecer empregado nas próximas 24 horas a Jovem Pan é cúmplice do crime. pic.twitter.com/0WwMqTteLq — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) February 9, 2022

