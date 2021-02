Advogado de Trump furta porta-copos do Senado e vira piada nas redes

Bruce Castor, advogado de defesa do ex-presidente dos Estados Unidos, foi flagrado pegando um porta-copos descartável no final do julgamento sobre o impeachment. O vídeo viralizou nas redes, com internautas comentando "Stop the Steal" edit

247 - Bruce Castor, advogado de defesa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi flagrado furtando um porta-copos descartável no final do julgamento de impeachment no Senado.

O vídeo do momento exato viralizou nas redes, e internautas ironizaram: "Stop the Steal" ("Parem o roubo"), mensagem usada por Trump e apoiadores que contestam a vitória do democrata Joe Biden.

O clipe está disponível neste link.

