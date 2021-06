Aécio propõe que Lagoa Dourada seja capital nacional do rocambole e vira piada nas redes

“Tal reconhecimento proporcionará maior visibilidade a essa importante manifestação cultural do município", justificou Aécio no PL edit

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) apresentou um projeto de lei para que o município de Lagoa Dourada, região central de Minas Gerais, seja considerado a "capital nacional do rocambole".

“Tal reconhecimento proporcionará maior visibilidade a essa importante manifestação cultural do município, o que impulsionará não só a permanência da tradição como também a economia e o turismo locais”, defende o parlamentar no projeto, segundo O Tempo.

No texto, Aécio conta a história da origem da sobremesa e cita como justificava o reconhecimento do modo de preparar rocambole de Lagoa Dourada como Patrimônio Imaterial Municipal.

“Inicialmente vendido apenas no bar do casal, o rocambole de Lagoa Dourada, na década de 1960, foi descoberto pelos viajantes que passavam pela cidade, ficou famoso e ganhou o mundo”, diz no documento.

As redes repercutiram amplamente o projeto de Aécio, que virou motivo de piada. "Deprimente, mas é o fim que lhe cabe depois de tudo que ele fez à democracia e ao país", comentou Jean Wyllys.

eu mandei pra minha mãe e ela disse "mas o rocambole de lá realmente é ótimo" pic.twitter.com/7WcGYgVZp3 — Breno S (@bmandrake) June 22, 2021

As prioridades de Aécio Neves são rocambolescas. https://t.co/bpGi7dto1J — William De Lucca (@delucca) June 22, 2021

