Agricultura do RJ marca presença na 33ª Super Rio Expofood: encontro para líderes do setor alimentício

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do RJ se juntará aos principais nomes e marcas do setor alimentício latino-americano na 33ª Super Rio Expofood, entre 28 e 30 de março no Riocentro, Barra da Tijuca. O evento, promovido pela Asserj (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro), visa ser uma oportunidade para novos negócios e conexões entre distribuidores, fornecedores, indústria e líderes do setor supermercadista, bares, restaurantes, hotéis, padarias e food services de todo o país.

“Eventos como este são de suma importância para os nossos produtores rurais. Serão três dias de networking, atualização, negociações valiosas e fechamento de negócios. Os participantes terão a oportunidade de mostrar o potencial da agricultura familiar e, assim, estabelecer uma boa conexão entre pequenos produtores e os principais supermercados”, ressalta Dr. Flávio, secretário de Estado de Agricultura.

A Pesagro-Rio, ligada à Secretaria de Agricultura, coordenará o espaço "Agro Rio Business", possibilitando a participação de cerca de 20 pequenas agroindústrias e produtores rurais do estado. Os visitantes poderão conhecer produtos, degustá-los e participar de rodadas de negócios com palestras técnicas abordando diversas áreas da agricultura. A Expofood apresenta soluções e inovações, além de tendências dos mercados nacional e internacional.

“Um dos grandes propósitos da Emater-Rio é fortalecer a comercialização de produtos da agricultura familiar. Nada melhor do que um evento como este, para que isso ocorra. Aproximar os produtores do Rio de Janeiro às grandes redes varejistas de alimentos, ampliando oportunidades de negócios é o que caracteriza nossa participação no Expofood”, conclui Marcelo.

Marcelo Costa, presidente da Emater-Rio, destaca a Super Rio Expofood como uma oportunidade para evidenciar o potencial da agricultura familiar e a qualidade em cada processo produtivo.

“A SRE Trade Show é o maior evento do ramo alimentício da América Latina, mas não é um espaço tradicionalmente ocupado pelos pequenos produtores rurais. É muito importante que os produtores tenham esse contato não só com os compradores das principais redes de varejo e atacado, mas também com as tendências da indústria: maquinário, embalagens, sistemas de controle de estoque e etc. Isso é fundamental para seguirmos em busca do desenvolvimento rural sustentável”, afirma Paulo Renato Marques, presidente da Pesagro-Rio.

Convenção das Américas acontecerá pela primeira vez no Brasil, com foco na sustentabilidade, resultado da parceria entre Asserj e Asociación de Las Américas de Supermercados (ALAS). O evento, com duração de três dias, reunirá líderes do setor varejista, propiciando networking entre cerca de mil supermercadistas de 15 países.

Em 2022, a Super Rio Expofood gerou R$ 500 milhões em negócios, contou com mais de 500 marcas expositoras e recebeu aproximadamente 56 mil visitantes.

