Alexandre Garcia se atrapalha e consegue superar Pazuello em resposta confusa sobre o "dia D" (vídeo)

O jornalista porta-voz do governo Bolsonaro se atrapalhou ao tentar justificar as ações de Pazuello e deu resposta ainda mais confusa. Fala de Garcia virou piada nas redes edit

247 - O jornalista porta-voz do governo Bolsonaro Alexandre Garcia se atrapalhou nesta terça-feira (12) ao tentar justificar as ações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o confuso "dia D" de inicio da vacinação contra a Covid-19, que não tem previsão de início, e deu uma resposta ainda mais sem sentido do que a do paraquedista titular da pasta da Saúde.

“Não é antes do dia, nem depois do dia. Antes do dia pode ser uma antecipação prejudicial”, filosofou o jornalista.

Fala de Garcia gerou piadas dos internautas nas redes.

O conhecimento liberta. Saiba mais