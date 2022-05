Ameaçada, Joelma detona Ximbinha: 'Não vai ganhar uma gota do meu suor'

Apoie o 247

247 - Joelma abriu o jogo sobre as tentativas de Ximbinha de impedir sua nova turnê, chamada Isso é Calypso. "Ele está fazendo uma coisa que ele não tem direito, é isso. Ele não vai ganhar uma gota do meu suor, uma, nunca mais", detonou a cantora. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Não se chuta cachorro morto. Eu pulo essa parte, pra mim já passou, já foi. Isso está no passado. Já perdoei, tirei um peso das minhas costas e estou em paz com isso", declarou a vocalista em entrevista ao colunista Leo Dias.

O ex-marido da artista diz que ela não pode usar o nome da banda que os dois tiveram de 1999 a 2015. O projeto musical acabou após a separação conturbada do casal. Entretanto, uma decisão judicial assegura que Joelma possui direitos iguais no uso do nome e distribuição dos produtos do grupo.

Ainda na entrevista, a cantora afirmou que Ximbinha não paga a pensão alimentícia da filha mais nova do casal, Yasmin, de 17 anos. Os advogados da artista cogitam abrir um processo por crime de abandono material contra o guitarrista.

Caso não pague o que deve à filha, Ximbinha pode ser preso. Segundo o Código de Processo Civil, o prazo da prisão por não pagamento de pensão alimentícia é de 1 a 3 meses, a ser determinado pelo juiz responsável pelo caso.

Joelma também fez um desabafo ao comentar sua relação com a mãe, que era vítima de violência doméstica: "Às vezes meu pai chegava bêbado e tirava a minha mãe da cama. Ele não batia, ele espancava ela".

"A gente via, a gente ouvia, os vizinhos saíam catando a gente para a casa deles, pra ele não fazer com a gente o que ele fazia com ela. Quando eu voltava, às seis da manhã, ela já estava na máquina costurando, com o rosto todo deformado e as lágrimas caindo. Porque ela tinha que colocar comida na mesa. Ela não tinha tempo para sofrer. E eu sou assim", relatou.

