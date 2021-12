Amigos sobre a sertaneja Maiara: “Desrespeitada e exposta, mas racional”

Apoie o 247

Metrópoles - Lúcida, concentrada no trabalho, mas se sentindo extremamente desrespeitada. É assim que a cantora Maiara, da dupla com Maraísa, tem se sentido depois do término com Fernando Zor. Pessoas próximas à artista conversaram com ela neste domingo (26/12) e relatam que ela acredita que os últimos passos do sertanejo foram dados com o objetivo de atingi-la. “Ele estava muito inseguro em relação a mim e queria me provocar”, chegou a dizer a cantora, que se prepara para um show em Florianópolis.

Ao desabafar com pessoas de confiança, Maiara se queixa do fato de Fernando ter posado para uma foto tão comprometedora enquanto ainda estavam namorando. “Ele é um homem público, que estava comprometido. Deveria, sim, se portar como alguém nessa condição”, teria dito a cantora, durante um desabafo.

Ainda de acordo com pessoas do círculo íntimo da artista, Maiara avalia que Fernando optou por deixá-la exposta à opinião pública intencionalmente. “Ele poderia fazer o que quisesse num quarto de hotel, por exemplo. Para preservar a própria imagem e a dela. Se fez dessa forma, tão escancarada, é porque queria que isso chegasse até ela. Queria que fosse público”, diz uma das fontes ouvidas pela nossa reportagem.

Leia a matéria completa no Metrópoles.

