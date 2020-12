Anúncio do início da produção da CoronaVac em São Paulo causa comoção no Twitter

Chegou nesta quinta-feira (3) em São Paulo um lote com 600 litros para a produção de até um milhão de doses da vacina CoronaVac edit

Sputnik Brasil - A chegada de insumos para produção de vacina contra COVID-19 deixou os internautas em polvorosa. Muitos não veem a hora de poder tomar a vacina.

Chegou nesta quinta-feira (3) em São Paulo um lote com 600 litros para a produção de até um milhão de doses da vacina CoronaVac. Os insumos foram produzidos pelo laboratório chinês Sinovac em colaboração com o Instituto Butantan.

Atualmente, a vacina está na fase final de testes e espera a luz verde da Anvisa. Mas, no Twitter, as pessoas estão contando os minutos para tomar a vacina. Após o anúncio da chegada do lote, rapidamente CoronaVac surgiu entre os termos mais comentados nesta quinta-feira (23).

Confira algumas reações:

Meu sonho de princesa é uma dose da coronavac, é pedir de mais? pic.twitter.com/iT9iKG8BbN — €v∆™ (@rainbownflower) December 3, 2020

Coronavac: a



Eu: TACA AQUI NO MEU BRAÇOOOIOOOOOOOOO pic.twitter.com/568pYAx4wE December 3, 2020

Finca esse negócio no meu braço logo andaaaaaa



Coronavac COVID-19 vacina pic.twitter.com/lQOiQOd3En — Eliseu Bueno (@EliseuBueno06) December 3, 2020

Look de quando o médico for colocar a Coronavac ni mim 😞✊🏽 pic.twitter.com/R0shOqoF3K — CarollinaFGomes (@Carollcom2Ls) December 3, 2020

*600 litros da coronavac chegam agora em são paulo*



eu e meus amigos: pic.twitter.com/eZLoOjwynL — daniel (@daneldix) December 3, 2020

Coronavac: a



Eu: VAI TER CARNAVALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL pic.twitter.com/DDCRyPJLP2 — Ainda Pleno (@lukrovaz) December 3, 2020

O Doria no open bar dos 600 litros de coronavac hoje ao som de Babylon pic.twitter.com/938KrtCHqB — Camilla Freitas (@camillafrts) December 3, 2020

Coronavac chega no Brasil/è só em São Paulo pic.twitter.com/ZvOS9hOH0a — O Fofoqueiro/Barraqueiro/Maroqueiro/Fuchiqueiro (@Melitonas1) December 3, 2020





