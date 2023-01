Ao vivo, Bruno Gagliasso se recusa a falar nome de Bolsonaro na Globo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247- O ator Bruno Gagliasso se recusou a falar o nome de Jair Bolsonaro durante sua participação no programa Encontro desta terça-feira (17), exibido nas manhãs da rede Globo.

Gagliasso abordava detalhes do filme Marighella, quando citou os nomes de Dilma, Temer e pulou o nome do ex-ocupante do Planalto.

A reação colocou o nome do ator no assunto mais comentado do Brasil no Twitter.

Veja:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.