Aos gritos de “Lula”, crianças expulsam sósia de falso padre Kelmon de bairro (vídeo)

247 - Um vídeo com crianças gritando “Lula” ao se depararem com o sósia do falso padre Kelmon fazendo campanha pelas ruas de um bairro para Jair Bolsonaro viralizou nas redes.

As imagens mostram o sósia do falso padre abafado pelos gritos das crianças do bairro.

Com Roberto Jefferson preso, Kelmon foi candidato à presidência pelo PTB para poder ajudar Jair Bolsonaro nos debates.

Que fofurinhas, crianças zoando o Padre Kelmon fake na sua timeline. pic.twitter.com/69moKnttlR October 17, 2022

