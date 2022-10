Após críticas, Prioli aparece com a voz embargada e desabafa: "estou exausta"

Apoie o 247

ICL

247 - A advogada e influenciadora Gabriela Prioli foi criticada por não querer comentar o bloqueio de recursos para universidades federais por parte do governo Jair Bolsonaro (PL). "Estou em Nova York fazendo enxoval da minha filha. Não vou [comentar]".

Após a polêmica, explicou que há dias tenta dar uma pausa em seu trabalho para cuidar de sua gestação

Mais tarde, novamente pelo Instagram, Prioli surgiu com a voz embargado se dizendo "exausta". "Eu não consigo lidar com tanta pressão o tempo todo. Eu não sou um jornal, não sou um robô. Sou uma pessoa. Eu canso".

"Estou na reta final da minha gravidez, não sei se vou viver isso de novo, é a primeira vez que estou vivendo. E eu acho que eu tenho direito de aproveitar. Eu estou exausta, mesmo", complementou.

"É um campo tão difícil, e vocês talvez me falem: 'ah, por que tem gente que não se posiciona?'. Por isso, tem esse custo também. E esse custo, que existe para as pessoas, ele se reflete nos resultados. Então acho que esse pessoal que está posando como símbolo da pureza deveria pensar no efeito das suas ações para além do Twitter, o que isso causa, se afasta ou aproxima as pessoas", finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.